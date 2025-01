Innovatec, eletto nuovo CdA. Roberto Maggio nominato presidente

(Teleborsa) - L'di Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha deliberato all'unanimità dei presenti di. Inoltre, ha deliberato a maggioranza dei presenti la nomina del consiglio di amministrazione.I consiglieri sono, Maria Domenica Ciardo, Federico Perabò, Valerio Verderio e Edoardo Balestra, quest'ultimo qualificato come indipendente. Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da, titolare del 45,35% del capitale sociale.Il Consiglio di Amministrazione ha una. L'Assemblea ha anche deliberato a maggioranza di determinare l'emolumento complessivo annuo dei consiglieri a 65.000 euro oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.L'assemblea hacomposto da tre membri effettivi e due supplenti che rimarrà in carica per tre esercizi, nelle persone di: Gianluigi Grossi, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, Antonino Fiorentino, Annabella Arienzo, e quali sindaci supplenti Gianluca Trupiano e Alessandra Mercurio.