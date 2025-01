Perché l’AIE dovrebbe "tralasciare" la transizione energetica e concentrarsi su petrolio e gas

(Teleborsa) - L’ex responsabile del settore petrolifero e del mercato dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, in un rapporto appena pubblicato, ha criticato l’attenzione dell’agenzia sulla transizione energetica globale e ha affermato che l’AIE dovrebbe concentrarsi sulle forniture di petrolio e gas. Lo riporta l'Agenzia di Stampaspiegando che l’agenzia è sotto attacco da parte dell’amministrazione del presidente USA Donald Trump per un cambiamento negli ultimi anni verso un’attenzione alla politica energetica pulita. Un membro anziano del partito repubblicano di Trump e altri rappresentanti dell’industria petrolifera ieri hanno partecipato ad un evento a Washington per celebrare la pubblicazione del rapporto.L’agenzia con sede a Parigi ha fornito ricerche e dati ai governi industrializzati per oltre mezzo secolo per orientare la politica sulla sicurezza energetica, l’approvvigionamento e gli investimenti. Mentre i Paesi membri costruiscono rapidamente forniture di energia rinnovabile e cercano input sulle politiche per il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio, l’AIE si è spostata con loro.Ciò ha attirato critiche dall’industria petrolifera, dai repubblicani e da Trump e dal suo team, che stanno riorientando la politica energetica degli Stati Uniti sull’aumento della produzione di petrolio e gas e affermano che l’attenzione della precedente amministrazione sulle energie rinnovabili sta facendo aumentare i costi energetici.La campagna di Trump dello scorso anno ha identificato l’attenzione dell’agenzia sul clima come un problema che avrebbe potuto affrontare come presidente. Trump ha una leva sull’AIE, in quanto gli Stati Uniti forniscono un quarto dei suoi finanziamenti. L’AIE ha fatto arrabbiare anche altri Paesi produttori di petrolio a livello mondiale, tra cui l’Arabia Saudita.Il rapporto, pubblicato ieri e intitolato “Energy Delusions”, è stato scritto dall’ex responsabile dell’industria petrolifera e dei mercati dell’agenzia, Neil Atkinson, e da Mark Mills, direttore del think tank National Center for Energy Analytics.Gli autori hanno illustrato il rapporto ieri a Capitol Hill insieme al senatore repubblicano del Wyoming John Barrasso e ad Alan Armstrong, CEO della società di oleodotti Williams e attuale presidente del National Petroleum Council. Secondo gli autori il rapporto mira ad influenzare la nuova amministrazione.Il documento identifica 23 ipotesi fatte dall’agenzia che hanno portato a quella che definisce “una conclusione errata”, secondo cui la produzione mondiale di petrolio raggiungerà il picco entro il 2030 e non sarebbero necessari nuovi investimenti in petrolio e gas.Il rapporto afferma che l’AIE sottostima la crescita nelle economie emergenti e nei mercati della plastica e dei prodotti petrolchimici e sopravvaluta il ritmo dell’adozione dei veicoli elettrici. “Le aspirazioni promozionali e le ipotesi errate alla base degli scenari di picco della domanda dell’AIE hanno gravi implicazioni, date le ovvie considerazioni economiche e di sicurezza globali nella pianificazione e nella fornitura di forniture energetiche affidabili e convenienti”, si legge nel testo.L’agenzia per l’energia ha affermato che il rapporto “è pieno di errori rudimentali” e di “fondamentali false dichiarazioni sia sui sistemi energetici in generale che sulla nostra modellazione in particolare”. L’agenzia ha detto di accogliere delle idee per migliorare la sua analisi. “Il rapporto suggerisce inoltre erroneamente che le nostre proiezioni della domanda di petrolio siano un’anomalia: in realtà, sono ben allineate con scenari comparabili di altre organizzazioni, tra cui le principali compagnie petrolifere”, ha affermato l’agenzia in una dichiarazione.Barrasso – che ha guidato un rapporto del Congresso criticando l’AIE per la sua attenzione all’ambiente – ha rifiutato di rispondere quando gli è stato chiesto se pensasse che il direttore dell’agenzia Fatih Birol dovesse essere sostituito, ma ha detto che l’agenzia rischia di perdere la sua rilevanza. “Verranno ignorati, perché basano le loro proposte su aspirazioni che non si realizzeranno mai. Il mondo lo sta vedendo e le elezioni stanno respingendo ciò che vogliono”, ha dichiarato a margine dell’evento.