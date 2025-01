Portobello finalizza l'acquisito del residuo 49% di PB Retail

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, ha pagato l'ultima quota edalla PROJECT GS SA.Portobellodel capitale di PB Retail e l'accordo siglato a marzo 2024 prevedeva un pagamento in più tranche in parte cash per un importo pari a 744 mila euro, corrisposto per cassa, e in parte attraverso azioni ordinarie Portobello, per un controvalore, all'atto di acquisto, totale pari a 1,27 milioni di euro.Con il pagamento dell'ultima tranche avvenuto in data odierna, la società acquisisce "l'intero capitale di un asset strategico in quanto si tratta del veicolo che attualmente gestisceitaliani", si legge in una nota.