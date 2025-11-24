UniCredit prosegue il buyback e raggiunge il 2,40% del capitale sociale

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 17 al 21 novembre 2025, complessivamente 2.848.793 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 62,6785 euro.
Al 21 novembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 9.939.391 azioni, pari allo 0,64% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 629.164.505,44 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 37.444.556 azioni proprie pari al 2,40% del capitale sociale.