SG Company: nel 2025 cassa positiva, nel 2026 in utile

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 con unconsolidato pari a circa, comprensivo dei risultati delle società KNOBS e Klein Russo, consolidati esclusivamente per il secondo semestre, in considerazione del fatto che le stesse sono state acquisite in corso d'anno, rispetto a circa 29 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Su tale dato, in miglioramento rispetto al precedente esercizio (+17% circa vs FY23), ha tuttavia influito negativamente - per un valore pari a 4,6 milioni di euro - ildel fatturato della società controllata Geotag.Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo principio contabile OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi in bilancio, tale per cui, con riferimento al settore dei media, le aziende possono rilevare solo i ricavi derivanti dall'intermediazione tra la vendita di spazi media e gli acquisti per l'attivazione delle campagne pubblicitarie, al posto dei ricavi lordi di vendita e di acquisto dei relativi spazi. Senza tale modifica, il fatturato al 31 dicembre 2024 sarebbe stato pari a circa 38,6 milioni di euro (+31% vs FY23). Il cambiamento dei principi contabiliIl management prevede che la società, nel, sarà. Il management prevede, inoltre, che nel 2026 SG Company riuscirà a generare utili netti per effetto a) della razionalizzazione dei costi della struttura commerciale attualmente in capo alla holding, che a partire dal 2025 verranno interamente sostenuti dalle società controllate, b) dell'incremento nella distribuzione di dividendi da parte delle controllate e c) dell'utilizzo delle perdite pregresse con il consolidato fiscale (superiore a complessivi 3 milioni di euro) delle società controllate oggi presenti a perimetro (il cui numero potrà aumentare per effetto di future operazioni di M&A)."IlSG Company, perché presenta una marginalità strutturale in netto miglioramento, con tutte le aziende che producono cassa e dividendi, inclusa, per il presente esercizio, anche la capogruppo - ha detto l'- L'unica società da attenzionare adesso, seppure piccola all'interno del Gruppo, è KNOBS, realtà che, tuttavia, è l'azienda che potenzialmente potrebbe registrare in futuro i dati migliori tra tutte le società del Gruppo se il business della blockchain riprendesse a crescere come alcuni anni fa; trend che possiamo rilevare anche con riferimento alle mutate attuali condizioni geopolitiche e al sempre maggior interesse verso la blockchain come mezzo di intermediazione"."Ad ogni modo, attualmente, le potenzialità del Gruppo in termini di M&A, di capacità di raccolta finanziaria e di qualità nella gestione dei post deal, in ambito soprattutto di integrazione organizzativa e commerciale sono ben definite e rodate, e ci consentono di poter fare un ulteriore salto di qualità - ha aggiunto - Questi risultati e la crescita qualitativa del gruppo si riflettono nella possibilità e nella. Abbiamo lavorato tanto per strutturarci in questo modo e per poter diventare leader nel mercato nazionale, adesso siamo pronti. Siamo ben attrezzati anche per valutare opportunità internazionali, come indicato nel Piano Industriale 2024-2026 che stiamo realizzando quotidianamente".