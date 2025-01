Wall Street positiva dopo inflazione senza sorprese

Apple

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia l'ultima seduta della settimana al rialzo, dopo che il dato sull'inflazione, è risultato nel complesso in linea con le attese degli analisti. A dicembre, il(personal consumption expenditures price index), la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, è aumentato del 2,6% rispetto a un anno prima, in linea con le attese, segnando il maggior aumento da maggio.Sul fronte societario, continua la stagione delle trimestrali, con i conti disopra le aspettative. La società di Cupertino ha deluso, tuttavia, con i numeri sulle vendite dell'iPhone.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.098 punti. In rialzo il(+0,81%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,64%).