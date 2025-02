Bitcoin ai minimi da tre settimane: scatta panic selling sulle crypto

Coinbase

(Teleborsa) - Incredibile a dirsi, ma anche il, che stanno avendo ripercussioni su tutti i mercati finanziari globali, mentre vengono favoriti i cosiddetti beni rifugio, soprattutto il dollaro. Il Bicoin è, dopo l'euforia innescata dalla vittoria di Trump alle presidenziali, mentre lacon tante vittime e pochi vincitori ha spaventato gli operatori di mercato ed innescando unIl Bitcoin si è portato su un, per poi risalire arispetto alla sessione precedente.fanno le valute più piccole, come, che è colata letteralmente a picco (-16%) a 2.512 dollari, registrando la perdita più ampia da novembre 2022, mentrecede il 15%,l'11% eil 6,7%. Anche, la criptovaluta di Trump, è scesa sotto i 20 dollari.Il mercato sconta un certo, dopo che il Presidente Trump ha annunciato lsulle importazioni da Messico e Canada e del 10% sulle merci provenienti dalla Cina a partire da martedì. Una decisione che ha trovato unae che ha alimentato laestesa e profonda, a scapito dell'economia mondiale.Secondo gli esperti, la pressione al ribasso sulle criptovalute, dopo il forte rally post elettorale, sarebbe motivata anche dallao per allentare la normativa vigente, come promesso dal Presidente USA in campagna elettorale.Fanno le spese di questo pessimismo anche le azioni collegate alla criptovalute, come, il più grande exchange di criptovalute, che