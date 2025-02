doValue si rafforza, accordo con Bracebridge Capital

doValue

(Teleborsa) -, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliare e dei servizi a valore aggiunto,annuncia una tappa significativa della sua strategia di crescita: doValue Greece Loan and Credit Claim Management Company, società interamente controllata da doValue, ha stipulato un accordo bilaterale con alcuni fondi d'investimento gestiti da Bracebridge Capital, per assicurarsi mandati di servicing pari a €2,3 miliardi di GBV inclusa l’ultima tranche di Alphabet e alcuni altri mandati minori.una tranche da 2,1 miliardi di euro di GBV del portafoglio Alphabet Secured Corporate che un fondo gestito da Bracebridge ha comprato da PQH, in veste di liquidatore speciale, e altri due portafogli minori.Il portafoglio Alphabet Secured Corporate, per il quale doValue agirà in qualità di unico ed esclusivo servicer, comprende circa 13.000 prestiti di 7.000 debitori, con un valore totale delle garanzie pari a €3,1 miliardi e claim totali di €7,1 miliardi. Il portafoglio verrà preso in carico entro febbraio 2025 a seguito del perfezionamento della transazione.Questo accordo, spiega una nota, rafforza ulteriormente la partnership strategica con Bracebridge, e amplia la sua presenza nel mercato greco, consolidando la sua posizione come piattaforma di servicing leader nel Sud Europa.Per allineare ulteriormente gli interessi di doValue Greece e Bracebridge ldi €2,4 milioni da doValue Greece a un fondo gestito da Bracebridge per l’acquisizione del contratto di servicing, più altri €4,8 milioni pagabili nei prossimi quattro anni, soggetti a determinate condizioni. La redditività del contratto, tenendo conto anche del pagamento totale di €7,2 milioni a un fondo gestito da Bracebridge, è attesa in linea con la redditività degli altri mandati di servicing nella regione.Con l'annuncio odierno "doValue dimostra ancora una volta la sua leadership nel mercato greco, nonché l’abilità di raggiungere gli obiettivi delineati nel piano industriale. Infatti, con questa operazione doValue raggiunge €5,4 miliardi di Gross Book Value generati da nuovo business nel 2025 (escludendo nuovo business da contratti flusso), raggiungendo nelle prime settimane dell’anno quasi il 70% del target di €8 miliardi per l’intero 2025".