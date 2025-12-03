doValue corre in Borsa dopo accordo strategico in Spagna

(Teleborsa) - Protagonista doValue
, che mostra un'ottima performance del 4,24%. dopo l'annuncio di un importante accordo strategico con Banco Santander per la gestione degli NPL, che rafforza le relazioni già in essere con la banca spagnola. di più elevata qualità.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di doValue
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,701 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,609. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,793.