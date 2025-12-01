Piazza Affari: scambi in positivo per doValue

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di doValue
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso doValue
rispetto all'indice.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da doValue
restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 2,481 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 2,543. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 2,605, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)