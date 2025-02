Mutui: nel 2025 erogazioni stimate in crescita del +10,6%

(Teleborsa) - In questa fase le famiglie si mostrano ancora prudenti nelle intenzioni di acquisto casa, con una domanda che nei prossimi trimestri dovrebbe mantenersi sostanzialmente stabile. Al contempo, però, cresce l'utilizzo del mutuo per sostenere l'acquisto casa: già nel terzo trimestre 2024 la quota di compravendite residenziali finanziate con un mutuo era salita al 44,1%, raggiungendo il valore più alto degli ultimi due anni. Considerando i tassi di interesse, il mercato prevede un calo dell'Euribor 3 mesi fino al 2,10% entro il primo trimestre 2026. Questo lascia prevedere erogazioni in crescita nel 2025 nell'ordine del +10,6%, con una successiva stabilizzazione tra il 2026 e il 2027. Queste alcune delle evidenze che emergono dallail bollettino trimestrale firmato MutuiSupermarket.it e Nomisma che offre una panoramica aggiornata e completa delle tendenze in atto nel mercato dei mutui residenziali per l'acquisto casa.Secondo loil 76% delle famiglie italiane che vogliono acquistare casa con mutuo, prevede di farlo per acquistare o sostituire la prima casa, scegliendo in primis un'abitazione usata ma in buone condizioni (55%). Le preferenze si orientano principalmente verso abitazioni di metratura compresa tra 70 e 89 metri quadrati (27% del totale) e tra 90 e 109 metri quadrati (33%), caratterizzate da elevata luminosità, silenziose e possibilmente dotate di terrazze o balconi. Inoltre, l'elevata efficienza energetica dell'abitazione è considerato un fattore importante o molto importante nel 64% dei casi.La tendenza a voler sottoscrivere un contratto di mutuo risulta particolarmente marcata tra i(85%), tra i quali l'acquisto di una casa è un'esigenza prioritaria a fronte di risorse economiche disponibili che spesso risultano insufficienti senza il supporto di un finanziamento. Per prepararsi al momento dell'acquisto 9 famiglie su 10 consultano annunci immobiliari online, mentre il 63% utilizza simulatori di rata sui siti di comparazione dei mutui per individuare le migliori offerte.Considerando invece il, il 40% delle famiglie preferisce attendere di aver individuato l'abitazione desiderata ma 1 italiano su 5 ritiene più opportuno avviare la pratica di finanziamento prima di iniziare la ricerca, anche per definire la reale entità delle risorse disponibili e orientare la scelta in modo consapevole. Secondo la survey realizzata da Nomisma, nella scelta del mutuo i fattori più rilevanti che guidano le famiglie sono la convenienza del tasso di interesse e l'importo della rata mensile. Considerata importante anche la possibilità di finanziare oltre l'80% del valore della casa. L'offerta di mutui con una durata superiore ai 30 anni, invece, viene considerata particolarmente rilevante per le famiglie monocomponente e per quelle a reddito basso. Solo 1 italiano su 4 è propenso a richiedere un mutuo per coprire fino al 50% del valore di acquisto dell'immobile mentre il 75% del totale si orienta verso un valore superiore, addirittura fino al 100% (nell'8% dei casi). Ie le agevolazioni ad essi legate sono al centro degli interessi delle famiglie italiane: nello specifico, il 59% degli intervistati si dichiara alla ricerca di un'abitazione in classe A o B, o che sia ristrutturabile per raggiungere tale classe energetica, in modo da poter richiedere un Mutuo Green a tassi scontati.Analogamente, i più giovani mostrano un forte interesse per le: il 51% dichiara che la propensione ad accendere un mutuo dipenderà proprio da tali benefici.Ilsi conferma lo strumento fondamentale che le famiglie usano per orientarsi sulla scelta del mutuo tanto che, secondo le rilevazioni del Borsino MutuiSupermarket - Nomisma, il 61% degli intervistati utilizza le piattaforme online per raccogliere informazioni sui mutui. Questa soluzione risulta particolarmente apprezzata per la possibilità di simulare la rata e per la facilità di confrontare i tassi di interesse delle diverse offerte disponibili sul mercato. Da segnalare, inoltre, che il 23% delle famiglie italiane utilizzatrici dei canali digitali preferirebbe sottoscrivere un mutuo completamente online, completando l'intero processo da remoto senza la necessità di recarsi in filiale.Per altro, il canale online consente risparmi estremamente significativi: sul periodo 2020-2024 il canale online ha permesso di ottenere un risparmio sul mutuo a tasso fisso – in termini di minore TAEG rispetto al TAEG medio di mercato – pari all'1,5% con una punta del 2,2% nel primo trimestre 2023. Ad esempio, un risparmio dell'1,5% su un mutuo di 140mila euro in 20 anni equivale ad un risparmio di circa 25mila euro di interessi. Considerando i mutui a tasso variabile sul periodo 2020-2024 il canale online ha permesso di ottenere un risparmio in termini di TAEG pari all'1,8% con una punta del 3,1% nel terzo trimestre 2022. Un risparmio dell'1,8% su un mutuo di 140mila euro in 20 anni equivale a 30mila euro in interessi.MutuiSupermarket attraversotraccia l'andamento dei prezzi – ossia dei tassi di interesse – per le principali tipologie di offerte di mutuo con finalità di acquisto della prima casa, tracciando MutuiSupermarket un'offerta mutui che rappresenta circa il 90% del mercato dei mutui del nostro Paese. L'indice monitora, in particolare, l'evoluzione della media dei 5 migliori tassi di interesse di mercato, ponderata per le durate di mutuo a 25 e 30 anni e il loro peso totale delle erogazioni. Se si considera ad esempio una richiesta di mutuo a tasso fisso "classica" di un cliente over 36 interessato ad un mutuo a tasso fisso con un finanziamento dell'80% del valore dell'immobile, il tasso di interesse TAEG risulta in forte contrazione passando da un 4,4% di fine 2023, a un 3,0% di fine 2024. Considerando i mutui green, per operazioni in cui gli immobili forniti a garanzia risultano di classe energetica A-B, i tassi/TAEG sono inferiori e con una scontistica compresa in una forbice tra lo 0,3% e l'1%. Tra le migliori offerte di mercato – per la tipologia standard di richiesta mutuo a tasso fissa sopra definita – risultano le proposte di BPER Banca, Crédit Agricole e Webank.Nel caso di unaalle medesime condizioni (cliente over 36 che richiede un finanziamento per l'80% dell'immobile) il tasso di interesse/TAEG risulta in forte contrazione passando da un 5,4% di fine 2023 a un 4,4% di fine 2024. Tale andamento è correlato al ritorno delle politiche monetarie espansionistiche della BCE e all'andamento dell'Euribor ridottosi dal 3,93% di gennaio 2024 al 2,88% di dicembre 2024. Anche in questa casistica i mutui green sono più convenienti rispetto ai mutui standard e presentano tassi inferiori da un 0,5% ad uno 0,3%."Nasce oggi il Borsino Mutui Acquisto Casa MutuiSupermarket.it - Nomisma, un osservatorio semestrale completo e aggiornato che intende rispondere, in modo accurato e trasparente, alle domande più frequenti e comuni dei diversi interlocutori interessati al tema del mutuo acquisto casa: privati e famiglie consumatrici, Istituti di Credito che operano sul mercato dei mutui residenziali e infine giornalisti, alla ricerca di dati e visioni sull'evoluzione dell'importante comparto dei mutui acquisto casa – commenta–. Grazie alla fruttuosa collaborazione con Nomisma, il Borsino offre un'analisi dei trend attuali e previsionali di mercato, illustrando e analizzando le intenzioni di acquisto casa da parte di privati e famiglie sui prossimi 12-18 mesi. Il Borsino Mutui Casa si pone inoltre l'obiettivo di diventare – come anticipa il nome – un osservatorio punto di riferimento per la rilevazione dei migliori tassi di interesse di mercato per i mutui finalizzati all'acquisto della casa. Tramite l'introduzione dell'Indice dei Prezzi dei Mutui MutuiSupermarket – IPMM, un indice di costo trasparente, preciso e aggiornato – l'osservatorio fornisce una mappatura dei migliori tassi di offerta presenti sul mercato e permette la definizione di lead table, classifiche, delle migliori banche per singola tipologia di offerta mutuo. Da ultimo, il Borsino analizza l'evoluzione dell'emergente Canale Online, evidenziandone i benefici economici e di trasparenza che gli hanno permesso di crescere nel tempo, diventando oggi uno dei mezzi preferiti di privati e famiglie per confrontare, scegliere e ottenere il proprio mutuo casa"."Nomisma, da oltre 35 anni, monitora i numeri e le tendenze del mercato immobiliare in Italia e nonostante il minor livello di finanziarizzazione che caratterizza il sistema Italia rispetto a quello dei maggiori Paesi europei, la leva finanziaria è sempre più correlata alle dinamiche del mercato domestico – afferma–. Per questo abbiamo aderito con favore alla proposta di collaborazione di MutuiSupermarket.it che ci consente di avere uno spaccato sulla domanda di mutuo da parte delle famiglie in procinto di acquistare casa. La richiesta di mutui per l'acquisto di case è strettamente legata alla situazione economica delle famiglie e ai loro redditi, oltre che ai prezzi del mercato immobiliare. Dopo la battuta d'arresto subita dal mercato negli ultimi due anni, le transazioni e i prezzi dovrebbero riprendere quota nell'anno in corso se sostenute dall'allentamento delle restrizioni praticate dalle banche nella concessione del mutuo. Tra le famiglie italiane che prevedono di acquistare un'abitazione nei prossimi 12 mesi, il 76% opterà per la sottoscrizione di un mutuo. Questa tendenza è particolarmente marcata tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni (85%), un periodo della vita in cui l'acquisto di una casa è spesso prioritario, ma le risorse economiche personali risultano insufficienti senza il supporto di un finanziamento. Lo stesso target di futuri mutuatari è quello maggiormente sensibile al mutuo green e mostra un forte interesse per le agevolazioni a loro dedicate. La conoscenza della propensione e delle preferenze espresse dalla domanda di mutuo è prioritario per strutturare prodotti finanziari sempre più rispondenti ai bisogni e capaci di sostenere il mercato della proprietà".