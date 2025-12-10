Milano 13:25
43.441 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:25
9.669 +0,28%
Francoforte 13:25
24.073 -0,37%

USA, richieste di mutui settimanali salgono del 4,8%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali salgono del 4,8%
(Teleborsa) - Tornano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 5 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 4,8%, dopo il -1,4% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è balzato del 14,3%, mentre quello relativo alle nuove domande è calato del 2,4%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentato al 6,33% dal 6,32% precedente.
Condividi
```