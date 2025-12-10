USA, richieste di mutui settimanali salgono del 4,8%

(Teleborsa) - Tornano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 5 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 4,8%, dopo il -1,4% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è balzato del 14,3%, mentre quello relativo alle nuove domande
è calato del 2,4%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono aumentato al 6,33% dal 6,32% precedente.