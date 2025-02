Tax free shopping, Santanchè: "dati certificano efficacia riforma"

(Teleborsa) - Grazie all’intervento, entrato in vigore il 1° febbraio del 2024, il mercato tax free shopping fa registrare in un anno un incremento del +97%nel fatturato tax refund, secondo i dati forniti da Planet Payment e Tax Refund.Una misura, fortemente voluta dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, che, abbassando la soglia d’accesso da 155 euro a 70 , ha anche contribuito a stimolare il tessuto imprenditoriale nazionale: infatti, nel periodo di riferimento preso in considerazione, il numero di esercenti attivi nel tax refund è cresciuto del +21%, con una significativa quota parte costituita da piccoli commercianti, cuore pulsante dell’economia italiana.In particolare, grazie alla riduzione della soglia d’accesso, la quota delle fatture inferiori aA livello regionale, spicca la performance dell’Abruzzo, con un +217% nel numero fatture e un +119% nel fatturato tax refund. Ottimi risultati anche in Campania, con un incremento del 117% nelle fatture emesse e del 42% nel fatturato tax refund, e nel Veneto, che segna un +99% nel numero di fatture e un +41% nel fatturato tax refund.l’efficacia della riforma che abbiamo sostenuto con vigore – dichiara il ministro Santanchè –, anche accendendo i riflettori su destinazioni generalmente meno note, ma che sono altamente strategiche, anzi direi fondamentali, per il successo del comparto, l’efficacia della destagionalizzazione e il benessere socioeconomico della nostra Italia.”A commentare i dati anche StSenior Vice President Enterprise Retail di Planet Payment, edAmministratore Delegato di Tax Refund, che sottolineano il ruolo chiave della misura: "La riforma del tax free shopping ha dato un impulso decisivo all’intero settore, ampliando le opportunità per gli esercenti e rendendo l’Italia ancora più attrattiva per lo shopping dei turisti internazionali. I dati dimostrano chiaramente quanto questa misura abbia stimolato i consumi e generato benefici concreti per il commercio al dettaglio, con un impatto positivo diffuso su tutto il territorio nazionale. Desideriamo ringraziare il Ministro Santanchè per aver creduto e sostenuto con determinazione questa iniziativa,