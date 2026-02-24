TIM, nel 2026 attesi ricavi in crescita tra 2 e 3% e confermata remunerazione azionisti

TIM

(Teleborsa) - In occasione della disamina dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 2025, il Cda diha approvato l’aggiornamento dele dellaprevisti negli obiettivi già presentati al mercato per l’esercizio.Per il 2026 la telco guidata dall'Ad Pietro Labriola prevedein crescita tra 2 e 3% da 13,7 miliardi di euro nel 2025. Peri ricavi sono attesi in crescita tra 1 e 2% da 9,5 miliardi dello scorso esercizio.L'è stimato in aumento tra 5 e 6% da 3,7 miliardi del 2025 e quello relativo ain crescita di circa il 4% da 2 miliardi del 2025.di Gruppo sono previsti inferiori al 14% dei ricavi nel 2026, mentre quelli relativi a TIM Domestic a circa il 12% dei ricavi.L'dovrebbe attestarsi a circa 1,8 miliardi nel 2026, comprensivo del risarcimento relativo al Canone concessorio 1998. A riguardo la società ha ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2025 ha confermato la restituzione del canone concessorio relativo al 1998, con un risarcimento per il Gruppo TIM di circa 1 miliardo di euro, e la rilevazione a conto economico di proventi non ricorrenti, senza effetti sulla posizione finanziaria netta del 2025. L’impatto positivo sulla posizione finanziaria netta è previsto nel 2026.Il management ha inoltre previsto una riduzione organica dell’indebitamento di Gruppo, con uninferiore a 1,7x nel 2026, che rappresenta unfra i peers europei.Nel corso dell’esercizio, TIM intende riconoscere agli azionisti, mediante, una, subordinatamente al closing, previsto nel secondo trimestre 2026, nonché all’efficacia dellae alla conversione delle, già approvate dalle Assemblee dei Soci dello scorso 28 gennaio.In particolare, il Consiglio ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 15 aprile un(buyback) fino a undi euro e per massime 700.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il. Il riacquisto potrà essere in parte a servizio dei piani di remunerazione e incentivazione azionaria.Inoltre, il Cda ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 15 aprile unnel rapporto di. L’operazione è subordinata all’efficacia dellae alla. Il raggruppamento azionario permetterà di, anche attraendo nuove classi di investitori e, assieme alla conversione delle azioni di risparmio, di avere unaed efficiente.Per l’esercizio 2026, il Gruppodei propri azionisti, con un importo pari a circa il, al netto dell’impatto del risarcimento relativo al Canone concessorio 1998 e dei dividendi di pertinenza delle minoranze di TIM Brasil, da distribuire a valle dell’Assemblea di Bilancio prevista nel secondo trimestre del 2027.Neldell’anno, TIM organizzerà unper illustrare al mercato ilche intende adottare a valle della conversione delle azioni di risparmio e alla luce dei principali dossier industriali in corso di valutazione, compresa la definizione del perimetro di