TIM, nel 2026 attesi ricavi in crescita tra 2 e 3% e confermata remunerazione azionisti

(Teleborsa) - In occasione della disamina dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 2025, il Cda di TIM
ha approvato l’aggiornamento del budget
e della guidance per il 2026
, confermando i trend di crescita
previsti negli obiettivi già presentati al mercato per l’esercizio.
Per il 2026 la telco guidata dall'Ad Pietro Labriola prevede Ricavi di Gruppo
in crescita tra 2 e 3% da 13,7 miliardi di euro nel 2025. Per TIM Domestic
i ricavi sono attesi in crescita tra 1 e 2% da 9,5 miliardi dello scorso esercizio.
L'EBITDA After Lease di Gruppo
è stimato in aumento tra 5 e 6% da 3,7 miliardi del 2025 e quello relativo a TIM Domestic
in crescita di circa il 4% da 2 miliardi del 2025.
I Capex
di Gruppo sono previsti inferiori al 14% dei ricavi nel 2026, mentre quelli relativi a TIM Domestic a circa il 12% dei ricavi.
L'Equity Free Cash Flow After Lease
dovrebbe attestarsi a circa 1,8 miliardi nel 2026, comprensivo del risarcimento relativo al Canone concessorio 1998. A riguardo la società ha ricordato che la sentenza della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2025 ha confermato la restituzione del canone concessorio relativo al 1998, con un risarcimento per il Gruppo TIM di circa 1 miliardo di euro, e la rilevazione a conto economico di proventi non ricorrenti, senza effetti sulla posizione finanziaria netta del 2025. L’impatto positivo sulla posizione finanziaria netta è previsto nel 2026.
Il management ha inoltre previsto una riduzione organica dell’indebitamento di Gruppo, con un rapporto Debito netto After Lease/EBITDA After Lease
inferiore a 1,7x nel 2026, che rappresenta un livello 'best in class'
fra i peers europei.
Nel corso dell’esercizio, TIM intende riconoscere agli azionisti, mediante buyback
, una remunerazione pari a circa il 50% del valore atteso dalla cessione di Sparkle
, subordinatamente al closing, previsto nel secondo trimestre 2026, nonché all’efficacia della riduzione volontaria del capitale sociale
e alla conversione delle azioni di risparmio
, già approvate dalle Assemblee dei Soci dello scorso 28 gennaio.
In particolare, il Consiglio ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 15 aprile un programma di acquisto di azioni proprie
(buyback) fino a un massimo di 400 milioni
di euro e per massime 700.000.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 3,3% del capitale sociale
. Il riacquisto potrà essere in parte a servizio dei piani di remunerazione e incentivazione azionaria.
Inoltre, il Cda ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 15 aprile un raggruppamento delle azioni ordinarie TIM
nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti
. L’operazione è subordinata all’efficacia della riduzione volontaria del capitale sociale
e alla conversione delle azioni di risparmio
. Il raggruppamento azionario permetterà di ridurre la volatilità sul titolo
, anche attraendo nuove classi di investitori e, assieme alla conversione delle azioni di risparmio, di avere una struttura di capitale più snella
ed efficiente.
Per l’esercizio 2026, il Gruppo conferma la guidance di remunerazione
dei propri azionisti, con un importo pari a circa il 70% dell’Equity Free Cash Flow After Lease generato
, al netto dell’impatto del risarcimento relativo al Canone concessorio 1998 e dei dividendi di pertinenza delle minoranze di TIM Brasil, da distribuire a valle dell’Assemblea di Bilancio prevista nel secondo trimestre del 2027.
Nel secondo semestre
dell’anno, TIM organizzerà un Capital Markets Day
per illustrare al mercato il nuovo piano industriale
che intende adottare a valle della conversione delle azioni di risparmio e alla luce dei principali dossier industriali in corso di valutazione, compresa la definizione del perimetro di sinergie con Poste Italiane
.