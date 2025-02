CNH: Marx, per decisioni serve visibilità più lungo periodo

CNH

(Teleborsa) - I livelli produttivi, nel 2025, resteranno abbastanza bassi per il tutto il primo trimestre. Lo ha dettodi, durante la call sui risultati del quarto trimestre e dell'intero 2024 e, in merito al possibile impatto delle tensioni geopolitiche e commerciali a livello globale, ha sottolineato che, grazie alla presenza mondiale del Gruppo, può "fare fronte a qualunque scenario si dovesse verificare".e abbiamo alcune idee, ha detto ancora il top manager. Quanto a un eventuale spostamento della produzione, ha detto: ", per esempio se bisogna spostare dei macchinari o delle fabbriche in un altro posto". Nei prossimi mesi "valuteremo la situazione che sta emergendo sul fronte commerciale, la domanda è capire cosa succederà non domani, ma nei prossimi 18 mesi". Per prendere decisioni solide, ha concluso, "bisogna avere visibilità più lunga".