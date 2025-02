Coldiretti, contro morti bianche puntare su formazione e ammodernamento mezzi

(Teleborsa) -. Lo afferma il responsabile Lavoro di Coldiretti,nel commentare i dati Inail secondo i quali gli infortuni mortali nel 2024 in agricoltura sono scesi, passando da 107 a 102."Un bilancio comunque inaccettabile che impone di proseguire negli sforzi messi in campo che hanno già contribuito a rendere più sicuro il lavoro nei campi. E' necessario incrementare le risorse per l'ammodernamento delle macchine agricole, a partire dal bando Isi, sostenendo gli sforzi delle imprese agricole per rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato"."Serve poi potenziare la formazione obbligatoria, aprendo ai fondi interprofessionali di formazione continua. Necessario anche rafforzare gli strumenti di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, fenomeni che spesso sono all'origine di tragedie, come nel caso del bracciante indiano Satnam Singh. In tale ottica sarebbe importante il superamento del sistema del click day che, oltre a non rispondere alle esigenze delle imprese, favorisce fenomeni di opacità che hanno purtroppo riflessi