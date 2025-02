UBS, utile di 770 milioni di dollari nel quarto trimestre. Nuovo buyback da 1 miliardo

UBS

(Teleborsa) - Il colosso bancario svizzeroha chiuso ilcon un utile prima delle imposte di 1.047 milioni di dollari e undi 1.768 milioni di dollari (+198%). L'è stato di 770 milioni di dollari e il ritorno sul capitale CET1 è stato del 4,2%, ovvero del 7,2% su base sottostante. I ricavi sono stati di 11.635 milioni di dollari, in aumento del 7% anno su anno. Su base sottostante, i ricavi sono aumentati del 6% anno su anno a 11.059 milioni di dollari, riflettendo "la forza, la scala e la diversità geografica delle attività principali", si legge nella nota sui conti.Per l', l'utile netto ha raggiunto i 5.085 milioni di dollari, con 2.877 milioni in effetti di accrescimento PPA e altre voci direttamente correlate all'integrazione e 4.766 milioni in spese correlate all'integrazione e altri effetti PPA e ritorno sul capitale CET1 del 6,7%, ovvero dell'8,7% su base sottostante.La forza del franchising continua a guidare lo slancio dei clienti con 18 miliardi di dollari diper il trimestre e 97 miliardi per l'anno fiscale 2024, nuovi soldi netti di Asset Management di 33 miliardi di dollari nel 4° trimestre 24 e 45 miliardi nell'intero anno.UBS ha segnalato un'elevata attività dei clienti nel quarto trimestre, reddito sottostante basato sulle transazioni in aumento a due cifre anno su anno sia in GWM che in P&C; ricavi sottostanti diin aumento del 37% anno su anno con una forte crescita in Global Banking e Global Markets che hanno portato a guadagni di quote di mercato in aree di investimenti strategici."La nostrariflette il nostro incrollabile impegno nel servire i nostri clienti, la forza del nostro franchising globale diversificato e i progressi che abbiamo fatto nell'integrazione - ha detto il- Per tutto il 2024, abbiamo mantenuto un solido slancio mentre catturavamo la crescita in Global Wealth and Asset Management e guadagnavamo quote di mercato nell'Investment Bank nelle aree in cui abbiamo effettuato investimenti strategici"."Abbiamo raggiunto tutti i principali traguardi di integrazione nel 2024 e ridotto significativamente il rischio di esecuzione, mentre la nostra posizione di capitale è rimasta solida - ha aggiunto - Nel 2025, continueremo a eseguire la prossima fase dell'integrazione con disciplina e a realizzare le nostre priorità. Siamo, raggiungere i nostri obiettivi finanziari e realizzare le nostre iniziative di crescita mentre posizioniamo UBS per un futuro di successo".UBS ha detto che gli interessanti rendimenti di capitale continueranno nel 2025, maturando per una crescita di circa il 10% del dividendo per azioni, e annunciato undi azioni nella prima metà del 2025 e obiettivo di riacquisto fino a un ulteriore 2 miliardi di dollari nella seconda metà. I livelli di riacquisto delle azioni saranno coerenti con il mantenimento del nostro obiettivo di rapporto CET1 di circa il 14%.