All'Airport Day un manifesto per gli aeroporti italiani per presente e futuro del sistema

(Teleborsa) -e gliinsieme per raccontare il ruolo centrale del settore per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. Questo è l’: un evento diffuso, fatto di talk, convegni e incontri istituzionali, una giornata dedicata ad un comparto che incide per il 3,8% sul PIL italiano e genera 1,3 milioni di posti di lavoro. Un settore protagonista di un costante processo di innovazione e trasformazione, da sempre impegnato a coniugare valori di sostenibilità sociale, economica e ambientale.L’Airport Day, in corso oggi 5 febbraio negli aeroporti italiani, è stato presentato questa mattina a Roma con una conferenza stampa, in diretta con le società di gestione aeroportuale, che ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Presidente dell’ENAC, dell’Amministratore Delegato di SACE, del Delegato del Presidente di Confindustria per i Trasporti, insieme al Presidente di Assaeroporti"I nostri aeroporti – ha dichiarato il Presidente di Assaeroporti - non muovono solo persone e merci ma, incrementando le connessioni, rafforzano l’economia del Paese. E il doppio, per passeggeri e cargo, nel 2024 lo dimostra: 220 milioni di viaggiatori e 1,25 milioni di tonnellate di merce sono i risultati migliori di sempre. Aeroporti, dunque, come asset strategici capaci di generare sviluppo e benefici tangibili per i territori. Per ogni milione in più di passeggeri si generano 552 nuovi posti di lavoro in ambito aeroportuale e 6.105 a livello nazionale: questo è il valore che oggi vogliamo rappresentare, ma non solo. Attraverso le iniziative organizzate dagli aeroporti con l’Airport Day lanciamo il Manifesto degli aeroporti italiani, per sottolineare l’impegno delle società di gestione per l’innovazione, la transizione green e per un futuro sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri e dei territori".Per, Amministratore delegato di SACE, "il ruolo degli aeroporti è fondamentale, perchè se pensiamo a quello che è l’impatto degli aeroporti in chiave export fa un +10%, quindi vuol dire che ogni volta che investiamo in aeroporti, stiamo investendo nella nostra capacità di esportare e di conseguenza nella crescita del nostro Paese". "Noi abbiamo finanziato gli aeroporti durante la fase pandemica. abbiamo supportato circa 20 aeroporti su 41 presenti sul territorio nazionale, quindi abbiamo coperto circa il 50%. Oggi, post pandemia, abbiamo supportato 3 aeroporti, che vanno da Bergamo a Verona agli aeroporti toscani. - ha proseguito Ricci - Si tratta di investimenti che riguardano l’espansione delle piste, della parte del terminal e anche per rendere gli aeroporti sempre più efficienti dal punto di vista energetico".Il Ministro dei Trasporti e vicepremierha spiegato come si sta muovendo il Ministero. "Stiamo- ha detto - per collegare la rete ferroviaria alla stazione aeroportuale. Il mio impegno è quello di collegare sempre più velocemente gli scali aeroportuali ai centri cittadini".Il Manifesto degli aeroporti italiani è unche sintetizza, in cinque punti, i valori e gliche muovono il sistema aeroportuale. È un impegno condiviso per un presente e un futuro dove mobilità, sviluppo, innovazione e inclusività viaggiano insieme.Il primo punto è dedicato "". "Gli aeroporti garantiscono il diritto alla mobilità delle persone e la circolazione delle merci, rendendo i territori più accessibili e favorendo l'incontro tra popoli e culture. Le società di gestione lavorano per migliorare l’esperienza di viaggio per tutti, con particolare attenzione ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta", si legge nella nota. Seguono loe quello dedicato a "". Spazio anche alla– "per una mobilità aerea più sostenibile – e all'"".