Cocooners, al via il canale salute con Blue Health Center

(Teleborsa) - Il 96% degli over 55 considera fondamentale accedere a esami diagnostici e visite specialistiche a prezzi convenzionati presso un network di strutture sanitarie distribuite sul territorio. Per il 94% è essenziale prenotare rapidamente tramite telefono o pc, mentre il 70% ritiene indispensabile la disponibilità di un medico per consulti telefonici o video. Le sfide affrontate dagli ospedali e dai pronto soccorso (considerati adeguati dal 16% del campione) hanno incentivato la ricerca di soluzioni personalizzate: il 34% ha optato per assicurazioni sanitarie private. Il quadro emerge dall'l'osservatorio creato da- in collaborazione conper indagare abitudini, necessità ed evoluzioni di una specifica fascia di popolazione che, nel mondo, contribuisce al PIL per 45 mila miliardi di dollari (96 mila miliardi previsti nel 2050). Guardando ai consumi, l'Italia si posiziona al primo posto a livello globale per percentuale di spesa degli over 50 (67,7% nel 2023) 1.Cocooners, The Active Longevity Company, lancia il secondo pilastro del proprio modello di longevità attiva, dopo quello dedicato al Tempo Libero e alla Socialità (in cui sono inseriti viaggi di gruppo, eventi locali, visite guidate e corsi), la community dedicata ai consumatori senior aggiunge ai suoi servizi anche la carta Qurakare che dà accesso alla piattaforma di digital health di Blue Health Center, la prima struttura sanitaria digitale, controllata al 100% da Blue Assistance (Reale Group). La nuova offerta permetterà di vivere un'esperienza di accesso a servizi sanitari che guiderà il paziente in un percorso digitale di prevenzione e cura, con la possibilità di ricevere da remoto prestazioni mediche, con possibilità di eventuali prescrizioni di farmaci ed accertamenti."L'allungamento delle aspettative di vita richiede un completo cambio di paradigma, lo scopo non deve essere forzatamente quello di vivere più a lungo, ma quello di vivere bene fino all'ultimo giorno della propria vita. Per questo dopo i servizi legati al mondo della socialità e del tempo libero affrontiamo adesso la sfida della prevenzione e della salute con un partner strategico quale Blue Health Center del Gruppo Reale – commenta–. Si tratta di un servizio innovativo e unico sul mercato, che non si rivolge solo direttamente all'utente finale, ma anche a CEO e HR aziendali che vogliono offrire ai propri dipendenti uno strumento fondamentale per prendersi cura del benessere fisico e mentale dei propri dipendenti, soprattutto di fronte a un costante aumento dell'età della popolazione aziendale che oggi in media supera in 44 anni"."Il nostro obiettivo è rendere la salute più vicina e fruibile per tutti, con soluzioni che combinano innovazione digitale e servizi fisici di alta qualità grazie all'accesso al network di strutture convenzionate – prosegue–. La collaborazione con Cocooners, ci permette di rispondere concretamente ai bisogni di una comunità attenta al benessere, offrendo soluzioni digitali che permettano di accedere a servizi sanitari ovunque e in qualsiasi momento, per garantire un'esperienza di prevenzione e cura efficace e fatta su misura per le esigenze dei singoli".Il lancio del nuovo servizio sarà accompagnato da una campagna digitale strategica su Google e Meta, realizzata con il supporto dell'agenzia Kyplon. Per garantire una gestione efficace e in tempo reale delle lead generate, verrà impiegato un avanzato agente AI, sviluppato da Digitiamo. Questo innovativo strumento utilizzerà WhatsApp per avviare conversazioni in linguaggio naturale con gli utenti, fornendo tutte le informazioni necessarie sul servizio. L'agente AI guiderà gli utenti verso la conversione sulla landing page o, in alternativa, faciliterà la prenotazione di un appuntamento telefonico con lo staff di Cocooners per un approfondimento personalizzato.Determinati a vivere una vita attiva, dettano le tendenze della loro generazione e ridefiniscono il significato diboomer, offrendoci uno sguardo sul futuro degli over 55. Sono i senior trend setter: senior, ma solo all'anagrafe. Al centro tra i loro progetti di vita ci sono i viaggi (53%) e, in generale, il benessere legato allo sport o alle attività del tempo libero: il 91% presta attenzione alla propria salute e alla forma fisica. Non temono il passare del tempo, lo abbracciano con consapevolezza, trasformandolo in un'opportunità per prendersi cura di sé e vivere pienamente.Per la quasi totalità (91,5%) del campione preso in esame dall'Osservatorio (100 utenti della community Cocooners intervistati nel mese di novembre), esami e prevenzione sono un must per ritardare l'invecchiamento e vivere meglio, più a lungo. L'81% dichiara di essere in un buon stato di salute e il 56% si ritiene soddisfatto del servizio sanitario legato alla zona in cui vive e in particolare delle farmacie locali (apprezzate dall'83%) e dei medici di base (57%). Ma il livello di gradimento scende quando si guarda agli ospedali (36%), ai servizi di ambulanza (28%), ai pronto soccorso (16%) e alla guardia medica (13%). Per questo, diversi senior hanno già stipulato forme di protezione assicurative per le spese mediche, anche se non sempre con coperture molto ampie, per lo più per visite specialistiche. Mediamente, infatti, oltre 8 senior su 10 hanno espresso interesse e disponibilità a pagare una cifra convenzionata per ricevere un pacchetto di servizi sanitari, comprensivo di tre servizi ipotizzati: esami di laboratorio, visite specialistiche, esami di diagnostica strumentale.