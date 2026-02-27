Garofalo Health Care avvia il “Fernanda Medical Center” in Burkina Faso

(Teleborsa) -comunica la propria adesione all’iniziativa promossa dall’, finalizzata allanella regione di Ioba, nell’ambito di un. Tale progetto, istituito in conformità all’art. 10 dello Statuto sociale. L’Associazione MANALIVE si prefiggenell’uscita dallo stato di estrema povertà e abbandono in cui si trovano.GHC ha quindi stanziato, che sarà gestita dall’Ordine dei Camilliani in Burkina Faso e rappresenterà un punto di riferimento per l’intera area, garantendo l’erogazione di cure e attività di prevenzione, oltre che servizi di diagnostica, offrendo, al contempo, servizi medici di urgenza e contribuendo significativamente al miglioramento della salute della comunità locale. Questo impegno medico, problemi aggravati dalla carenza di personale medico qualificato, strutture sanitarie e risorse finanziarie.Il centro medico sarà intitolato "", inmadre di Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, a 15 anni dalla sua scomparsa.Il- che sorgerà su un terreno di 20 ettari - è il fulcro di, che ospiterà, oltre al centro medico, anche un sistema di gestione idrica da 20.000 m3, una scuola di formazione agricola e rurale, alloggi per i medici e gli insegnanti della scuola, un centro sportivo e la Chiesa "San Camillo de Lellis" in grado di ospitare fino a 500 fedeli.Il "Fernanda Medical Center"e sarà suddiviso in tre distinte unità operative:mentre. Il Centro Medico disporrà di 20 posti letto con relativi servizi, 4 studi ambulatoriali per le visite, una sala operatoria, una sala parto, una farmacia e avrà in dotazione un’ambulanza e una moto per la consegna urgente di farmaci nella zona.L’iniziativa di Garofalo Health Care si inserisce nel, elementi cardine della propria strategia ESG. Da sempre attenta all’impatto delle proprie attività sulle comunità in cui opera, l’azienda sostiene progetti in grado di generare valore sociale duraturo, con particolare attenzione all’accesso alle cure e alla promozione della salute., ha dichiarato: "L’istituzione del Fernanda Medical Center all’interno del Villaggio MANALIVE rappresentain una regione remota dell’Africa occidentale, caratterizzata da una marcata carenza di infrastrutture sanitarie e da una limitata offerta di servizi di prevenzione. In particolare il nostro Statuto prevede l’accantonamento dell’1% del risultato netto a un Fondo destinato a finalità benefiche e/o scientifiche e questo progetto, così come altre iniziative in passato, sostengono progetti diretti o attraverso Comunità non profit in grado di fornire un supporto a persone svantaggiate. Questa strutturaverso le fragilità delle persone più vulnerabili".