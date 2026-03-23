Garofalo Health Care, azioni proprie al 2,10% del capitale sociale
(Teleborsa) - Garofalo Health Care, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che dal 16 al 20 marzo 2026, ha acquistato 30.767 azioni GHC, pari allo 0,03% del capitale sociale, al prezzo medio di 4,6879 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 144.233,23 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 23 marzo, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 1.898.533 azioni ordinarie proprie, pari al 2,10% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente Garofalo Health Care, che si attesta a 4,57 euro.
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