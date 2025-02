doValue effettua il pricing di un bond da 300 milioni

doValue

(Teleborsa) -annuncia che in data odierna, al completamento dell’attività di bookbuilding, ha effettuato il pricing del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2030 per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro ad un tasso pari al 7,000% annuo con un prezzo di emissione pari al 99,473%.I proventi dell’offerta delle Obbligazioni, assieme alla liquidità disponibile della Società, saranno utilizzati per rimborsare integralmente il prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026 emesso dalla Società per un importo complessivo in linea capitale pari a 296 milioni di euro e per pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all’Offerta.L’Offerta ha registrato una, con ordini che hanno superato di oltre cinque volte l'importo disponibile. A seguito dell’emissione e del rimborso del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026 emesso dalla Società per un importo complessivo in linea capitale pari a €296 milioni, doValue estenderà la durata del proprio profilo di indebitamento, preservando al contempo una solida liquidità.L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 13 febbraio 2025. Alla data di emissione, si prevede che le Obbligazioni siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market. La Società ha ottenuto un rating BB per le Obbligazioni, con outlook stabile, in linea con il rating precedente.