Piazza Affari: movimento negativo per doValue

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che sta segnando un calo del 3,19%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di doValue più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,803 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,693. L'equilibrata forza rialzista di doValue è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,913.

