Piazza Affari: movimento negativo per doValue

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che sta segnando un calo del 3,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di doValue
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,803 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,693. L'equilibrata forza rialzista di doValue
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,913.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)