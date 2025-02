Fed, Jefferson: non c'è fretta di cambiare la nostra posizione di politica monetaria

(Teleborsa) - "Date le attuali condizioni economiche, in particolare un'inflazione che rimane modestamente al di sopra del nostro obiettivo e un mercato del lavoro solido, e le mie proiezioni sulle future condizioni economiche, la scorsa settimana ho votato per mantenere la nostra attuale posizione politica. Finché l'economia e il mercato del lavoro rimangono forti, ritengo". Lo ha affermato, vicepresidente della Federal Reserve, in un intervento al Lafayette College di Easton (Pennsylvania)."Nel medio termine, continuo a vedere una graduale riduzione del livello di restrizione della politica monetaria imposta all'economia mentre ci muoviamo verso una posizione più neutrale come risultato più probabile - ha aggiunto - Detto questo,"."Come sempre, la- ha sottolineato Jefferson - A tal fine, potrei immaginare una serie di scenari per la politica futura. Ad esempio, se l'economia rimane forte e l'inflazione non continua a muoversi in modo sostenibile verso il 2 percento, possiamo mantenere la restrizione politica più a lungo. In alternativa, se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi inaspettatamente o l'inflazione dovesse scendere più rapidamente del previsto, potrebbe essere opportuno ridurre il tasso di riferimento più rapidamente. Lache affrontiamo nel perseguire entrambi i lati del nostro doppio mandato".