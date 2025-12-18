Svezia e Norvegia mantengono fermi tassi d'interesse

(Teleborsa) - La giornata delle banche centrali, come ormai è stato battezzato questo 18 dicembre, si è aperta con un nulla di fatto delle autorità di politica monetaria nordiche. La Svezia e la Norvegia hanno infatti confermato l'attuale livello dei tassi.Lainvariato iluna decisione ampiamente attesa dagli economisti, anche se i mercati finanziari stanno attualmente scontando le aspettative di. La banca centrale ha adottato un tono più positivo nei confronti dell'economia svedese, pur lasciando sostanzialmente invariate le sue previsioni economiche.Anche lail costo del denaro, confermando unin linea con le aspettative del mercato, ma con una prospettiva diversa, che segnala un. Anche questa decisione era ampiamente attesa dagli analisti. La governatrice della banca centrale, Ida Wolden Bache, ha comunque precisato che la banca "non ha fretta di ridurre il tasso di riferimento".