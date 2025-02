Ryanair, passeggeri in aumento del 2% a 12,4 milioni a gennaio

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost irlandese, ha trasportato 12,4 milioni di2025, in aumento del 2% rispetto allo stesso mese del 2024 (quando i passeggeri erano stati 12,2 milioni), con undel 91%, in aumento rispetto all'89% di gennaio 20234.La società guidata da Michael O'Leary sottolinea che la crescita a gennaio è stata ostacolata daldellaNeia gennaio 2025, la compagnia aerea ha trasportato 197,4 milioni di passeggeri, in aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor del 94%, invariato.