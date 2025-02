Banca Profilo, utile 2024 a 9,3 milioni

Banca Profilo

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2024,e le sue controllate chiudono l’esercizio 2024 con un utile netto pari a 9,3 milioni di euro (-23,4% a/a), in riduzione di 2,8 milioni di euro rispetto al risultato dello scorso esercizio, che "aveva beneficiato di uno scenario dei tassi e inflazione favorevole per il modello di business della Banca. Il risultato del 2024 conferma la solidità patrimoniale del gruppo, nonostante volumi e attività in continua crescita".La, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 6,5 miliardi di euro (+7,7% a/a), in crescita di circa 0,5 miliardi di euro rispetto ai 6,0 miliardi di euro del 31 dicembre 2023. Lasi incrementa di 500,4 milioni di euro, passando dai 1.323,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023 ai 1.824,2 milioni di euro del 31 dicembre 2024. La, esclusa la raccolta fiduciaria netta, rimane stabile, passando dai 3.836,2 milioni di euro del 31 dicembre 2023 ai 3.837,9 milioni di euro del 31 dicembre 2024. Al suo interno il risparmio amministrato si attesta a 2.961,6 milioni di euro e le gestioni patrimoniali ammontano a 876,3 milioni di euro.lldel 2024 è pari a 72,8 milioni di euro (-5,0% a/a), in riduzione di 3,8 milioni di euro rispetto ai 76,6 milioni di euro dell’anno precedente, che avevano beneficiato di uno scenario di tassi e inflazione più favorevole.Ildel 2024 è pari a 22,1 milioni di euro (-20,8% a/a) in riduzione rispetto ai 28,0 milioni di euro del passato esercizio. Sul raffronto anno su anno pesa il maggior costo del funding correlato all’aumento della raccolta diretta a termine e il minor beneficio del tasso di inflazione sui titoli di proprietà, solo parzialmente compensato dal maggior rendimento degli attivi, sia nella componente titoli sia in quella degli impieghi in Private e Investment Banking.Le sono pari a 24,2 milioni di euro, in riduzione rispetto al dato del 2023 (-17,1% a/a). La riduzione è imputabile a situazioni non ricorrenti (ristrutturazione di un club deal industriale e del salvataggio della compagnia assicurativa Eurovita), alle commissioni relative all’attività di Corporate Advisory dell’Investment Banking, compensate in parte dalle commissioni di performance sulle gestioni patrimoniali, dalle commissioni sui collocamenti del Private Banking e sui finanziamenti corporate.Il, pari a 25,9 milioni di euro, in crescita di 7,7 milioni rispetto ai 18,2 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio. L’incremento è stato realizzato mediante una gestione attiva del banking book dove sono state realizzate alcune prese di profitto su titoli governativi (BTP e bund) e su corporate bond.Il, pari a 15,3 milioni di euro (-25,2% a/a), è in riduzione di 5,2 milioni di euro rispetto al 2023 equivalente ad un cost income del 79,0%, che si raffronta con il 73,3% del 2023.nel 2024 si chiude con un importo pari a 13,6 milioni di euro (-21,1% a/a), in riduzione rispetto ai 17,3 milioni di euro rilevati nel 2023.LoConsolidato al 31 dicembre 2024 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 2,5 miliardi di euro contro i 2,1 miliardi di euro di fine dicembre 2023 (+19,1% a/a) a seguito, principalmente, di un incremento del banking book. Il Patrimonio Netto del Gruppo è pari a 161,4 milioni di euro in riduzione di 4,6 milioni confrontato con il dato al 31 dicembre 2023 a seguito di minori riserve davalutazione.Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 31 dicembre 2024 sono pari a 130,3 milioni di euro, con un CET1 Ratio consolidato del 22,18%. Il CET 1 Capital Ratio consolidato fully loaded è pari al 22,16%, largamente superiore ai requisiti normativi e tra i più elevati della categoria. La lieve variazione negativa dell’esercizio è dovuta principalmente ad un decremento della riserva di valutazione.L’indicatore di liquidità LCR (Liquidity Coverage Ratio), determinato sul perimetro prudenziale consolidato, risulta pari al 281%.