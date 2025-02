Bristol Myers Squibb, ricavi in crescita a 48,3 miliardi di dollari nel 2024

Bristol Myers Squibb

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, ha comunicato che i ricavi delsono stati di 12,3 miliardi di dollari, in aumento dell'8% (+9% rettificato per i cambi); gli utili per azione (EPS) sono stati di 0,04 dollari e gli EPS rettificati sono stati di 1,67 dollari.I ricavi dell'sono stati di 48,3 miliardi di dollari, in aumento del 7% (+9% rettificato per i cambi); la perdita per azione è stata di 4,41 dollari e gli EPS rettificati sono stati di 1,15 dollari; include un impatto netto di -6,39 dollari per azione per EPS a causa di oneri IPRD acquisiti e proventi da licenze."Abbiamo fatto buoni progressi nel 2024, che è stato coronato da un quarto trimestre di forte crescita del fatturato trainato da prodotti chiave e importanti progressi nella pipeline. Abbiamo anche ottenuto l'importante approvazione statunitense di Cobenfy l'anno scorso per il trattamento della schizofrenia negli adulti e ci aspettiamo che questo medicinale abbia un impatto significativo sui pazienti e sull'azienda come nuovo motore di crescita - ha affermato il- La nostra attenzione collettiva all'esecuzione ha creato solide basi per navigare nel viaggio pluriennale verso il raggiungimento di una crescita sostenibile di alto livello e rendimenti per gli azionisti a lungo termine".Bristol Myers Squibb ha espanso l'iniziativa di produttività strategica per fornire circa 2 miliardi di dollari dientro la fine del 2027.L'aziendaper ilcon ricavi di circa 45,5 miliardi dollari ed EPS rettificato da 6,55 a 6,85 dollari.