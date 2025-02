IA, AssoSoftware: Italia indietro, Governo punti su investimenti strategici

(Teleborsa) - "Delle prime 100 aziende americane 39 fanno software, in Europa sono 7, in Italia non ce ne sono" lo ha detto- l'associazione di Confindustria delle software house - ospite ail format di approfondimento di Formiche TV che va in onda su Urania TV. "Si tratta di un dato che evidenzia il gap dell'Europa, e dell'Italia, rispetto a USA e Cina sullo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare sul software, che rappresenta una grande opportunità per il sistema produttivo. Stiamo parlando di un, molto di più del PIL di qualsiasi altro paese, e che crea posti di lavoro di qualità".L'India, ad esempio, è un Paese attrattivo per le multinazionali del software perché nel Paese ci sono quasi 5 milioni di sviluppatori - in Italia invece sono poco meno di 137 mila. "E questo non è dovuto al fatto non ci siano università - ne abbiamo di eccellenti - e neppure perché mancano incentivi nella ricerca e sviluppo", ha spiegato Angeleri. "Il tema vero è che nonostante in Italia il mercato dell'IA stia crescendo - secondo gli Osservatori del Politecnico di Milano nel 2025 il giro d'affari ha toccato i 1,2 miliardi di euro con una crescita del +58% rispetto al 2023 - sdi puntare con decisione sullo sviluppo di questo settore".