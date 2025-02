ING, utile 2024 in calo a 6,39 miliardi di euro. Crescita a due cifre delle commissioni

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha chiuso il quarto trimestre del 2024 con undi 5.407 milioni di euro, stabile anno su anno. La continua forte crescita dei saldi dei clienti e il reddito da commissioni significativamente più elevato hanno compensato completamente l'impatto della normalizzazione dei margini di passività e del reddito correlato alla tesoreria inferiore. Total income di 22,6 miliardi di euro nel 2024, con una crescita a due cifre del reddito da commissioni, superando per la prima volta i 4 miliardi di euro.Ilnel quarto trimestre è stato di 1.154 milioni di euro, rispetto ai 1.558 milioni di euro del 4Q2023 e ai 1.880 milioni di euro del trimestre precedente. Ciò porta il risultato netto per l'intero anno 2024 a 6.392 milioni di euro, il secondo miglior risultato annuale dopo i 7.287 milioni di euro registrati per il 2023."Nel 2024 abbiamo fatto ottimi progressi nell'implementazione della nostra strategia. Abbiamo accelerato la crescita, diversificato i nostri ricavi, fornito un valore superiore ai clienti e continuato a svolgere un ruolo di primo piano nel supportare la transizione sostenibile dei nostri clienti - ha affermato il- Siamo soddisfatti dei nostri solidi risultati e siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi comunicati nel nostro Capital Markets Day di giugno. Abbiamo continuato a investire nella crescita della nostra attività, con conseguente aumento della base clienti e dei ricavi, eseguendo costantemente i nostri piani per guidare l'efficienza operativa"."Abbiamo aumentato il numero dei nostri clienti primari mobili di 1,1 milioni, per un, con Germania, Paesi Bassi, Spagna e Polonia che hanno contribuito in modo particolare alla crescita - ha aggiunto - Anche i prestiti core sono cresciuti in tutti i mercati, di 28 miliardi di euro, con una crescita particolarmente forte di 19 miliardi di euro nel nostro portafoglio mutui, soprattutto in Germania e nei Paesi Bassi. La nostra base di depositi è aumentata di 47 miliardi di euro, ancora una volta con contributi da tutti i paesi Retail e dalla nostra attività Wholesale. Nel Wholesale Banking, abbiamo visto solidi risultati dai mercati finanziari e abbiamo continuato a investire nel nostro front office e a costruire le fondamenta dei nostri prodotti".In base alle ipotesi e agli scenari attuali, INGche il total income nel 2025 si attesterà più o meno allo stesso livello del 2024, sostenuto dalla crescita dei volumi e da un aumento mirato del 5-10% del reddito da commissioni.