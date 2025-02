Officine Maccaferri, primo M&A dopo ingresso Ambienta: acquista Synteen Technical Fabrics

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua, leader nelle soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale, ha, azienda statunitense con una solida esperienza nello sviluppo e nella produzione di soluzioni geosintetiche per il settore delle infrastrutture. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.Fondata nel 1998 a Lancaster, South Carolina, Synteen è un punto di riferimento nella produzione di soluzioni geosintetiche ad alte prestazioni, progettate per migliorare la stabilità del suolo e aumentare la resilienza delle infrastrutture. L'acquisizione di Synteen, un mercato strategico in cui il Gruppo ha più che raddoppiato il fatturato negli ultimi cinque anni.Negli ultimi anni, Maccaferri ha consolidato il proprio ruolo di riferimento tecnico a livello globale, distinguendosi nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni per i settori delle costruzioni civili, geotecniche e ambientali. Con oltre 3.500 dipendenti, 70 filiali e più di 20 stabilimenti produttivi, il Gruppo fornisce soluzioni ingegneristiche avanzate in oltre 130 Paesi. Dall'ingresso di Ambienta all'inizio del 2024, il. Ambienta continua a sostenere l'espansione internazionale del Gruppo attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate, affiancata da un importante rafforzamento della leadership, guidato dalla recente nomina di Stefano Susani quale nuovo CEO di Gruppo e Fabio Roppoli nel ruolo di Group COO."L'acquisizione di Synteen rappresenta lae si allinea perfettamente alla nostra visione di crescita per il Gruppo, supportandolo nel consolidamento della propria presenza in Nord America - ha detto Mauro Roversi, Private Equity Chief Investment Officer e Founding Partner di Ambienta - Siamo particolarmente entusiasti di investire in un'azienda con una solida tradizione negli Stati Uniti, che vanta supply chain consolidate, infrastrutture produttive e una base clienti ben radicata nel Paese".