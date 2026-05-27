Ambienta, No Dig Alliance si consolida in Svezia con l'acquisizione di JS Drilling Solutions

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha fatto sapere che la sua platform company No Dig Alliance (“NDA”, il ”Gruppo”), attiva nella fornitura di servizi trenchless per reti idriche e fognarie, ha acquisito JS Drilling Solutions, società svedese specializzata nell’installazione di condotte sotterranee.



L'operazione segna un ulteriore passo nel percorso di espansione di NDA nei Paesi Nordici e rafforza la capacità del Gruppo di offrire soluzioni a ridotto impatto ambientale per le infrastrutture idriche. JS Drilling Solutions entrerà a far parte della business unit guidata da Riggtech.



JS Drilling Solutions è specializzata nell’installazione di condotte sotterranee mediante tecnologie di perforazione direzionale orizzontale. Con un portafoglio clienti che include enti pubblici e contractor operanti su tutto il territorio nazionale, la società contribuisce attivamente allo sviluppo e alla manutenzione di reti infrastrutturali essenziali, garantendo il funzionamento di sistemi idrici e fognari affidabili e sostenibili.



Acquisita da Ambienta nel 2025, No Dig Alliance opera come aggregatore in un mercato storicamente frammentato, estendendo continuamente le proprie competenze tecnologiche per generare un impatto ambientale positivo e misurabile in termini di riduzione delle perdite, minori emissioni di CO2 e limitata occupazione di suolo pubblico.



Il rinnovamento delle reti idriche è divenuto prioritario in buona parte d’Europa sotto la crescente pressione dei fenomeni climatici. Persino nei Paesi Nordici, storicamente virtuosi nella gestione idrica, le perdite di rete oscillano ancora tra il 18% e il 30% dell’acqua immessa, sottolineando tanto la portata delle inefficienze quanto la necessità di investimenti nel settore. In tale contesto, l’acquisizione di JS Drilling Solutions consente ad Ambienta di potenziare una piattaforma che già si distingue per la capacità di rispondere a tali sfide attraverso tecnologie a basso impatto, le quali combinano l’estensione del ciclo di vita delle infrastrutture con la riduzione del consumo di risorse.



Milena Torciano, Partner di Ambienta, ha commentato: “JS Drilling Solutions rappresenta un’aggiunta altamente complementare per il perimetro di NDA e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato nordico. Grazie alla profonda expertise tecnica e alla radicata presenza in Svezia, la società potenzia le nostre competenze nelle tecnologie senza scavo e sostiene la nostra strategia orientata alla sostenibilità attraverso la fornitura di soluzioni a ridotto impatto ambientale per le infrastrutture idriche. Siamo lieti di accogliere il team di JS Drilling Solutions all’interno della piattaforma.”

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