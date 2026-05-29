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PIL Italia (YoY) nel primo trimestre

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PIL Italia (YoY) nel primo trimestre
Italia, PIL nel primo trimestre su base annuale (YoY) +0,8%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,7%).
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