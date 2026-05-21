Iliad, utile operativo in aumento nel primo trimestre con balzo del 25% in Italia

(Teleborsa) - iliad, colosso francese delle telecomunicazioni, ha raggiunto la soglia dei 13,2 milioni di utenti attivi nei segmenti mobile e fisso in Italia al 31 marzo 2026. Sin dal suo arrivo nel mercato italiano quasi 8 anni fa, per 32 trimestri consecutivi iliad si è confermata leader per saldo netto di utenti nel mobile, registrando 12,669 milioni di utenti mobile al 31.03.2026, + 115 mila rispetto al trimestre precedente. iliad registra performance positive anche nei mercati broadband e ultra - broadband confermandosi al primo posto per saldo netto di utenti da 17 trimestri consecutivi, con 537 mila utenti, +41 mila rispetto al 31 dicembre 2025.



Anche gli indicatori finanziari di iliad confermano una performance positiva: il fatturato si attesta a 331 milioni di euro, in crescita del l'11,2% rispetto al primo trimestre del 2025; l'EBITDAaL arriva a 111 milioni di euro, in aumento del 25,3% rispetto agli 89 milioni del primo trimestre 2025. Le attività di iliad in Italia hanno generato un aumento del free cash flow operativo del 156% rispetto al primo trimestre 2025, portandolo a 59 milioni di euro.



"Trimestre dopo trimestre, i nostri indicatori economico - finanziari continuano a migliorare, confermando la validità della nostra strategia e delle scelte che abbiamo portato avanti - ha commentato Benedetto Levi, AD di iliad in Italia - A quasi otto anni dal nostro ingresso nel mercato, continuiamo a perseguire con determinazione l'ambizione con cui siamo partiti: investire in infrastrutture di ultima generazione e cambiare le regole del gioco, costruendo ogni giorno un rapporto di fiducia trasparente e duraturo con quelli che oggi sono più di 13 milioni di utenti".



Il 2026 si apre con indicatori in crescita anche per il Gruppo iliad, che si conferma il quinto operatore di telecomunicazioni in Europa per numero di utenti con oltre 52 milioni di utenti nel mobile e fisso. Con una crescita organica del 3,1% dei ricavi da servizi nel primo trimestre, il fatturato complessivo del Gruppo si attesta a 2 miliardi e 608 milioni di euro, con un + 2,9% rispetto allo stesso trimestre del 202 5; in aumento anche l'EBITDAaL, che si attesta a 942 milioni di euro, +1,2% rispetto al 31 marzo 2025. La crescita registrata dalle tre aree geografiche del Gruppo ha contribuito ad una performance economica solida, con un free cash flow operativo di 591 milioni, in aumento del 17,6% rispetto al primo trimestre 2025. La struttura finanziaria del Gruppo continua a migliorare, con una leva di indebitamento che si è abbassata a 2,2x a fine marzo 2026.

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