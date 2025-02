Spegnimento reti in rame, si parte da Brolo. Al via il progetto “100% fibra vera” di Open Fiber

(Teleborsa) - È, in provincia di Messina, uno dei primissimi comuni italiani ad abbandonare ilper migrare verso la rete del futuro. Il borgo siciliano è infatti uno dei primi 4 centri da Nord a Sud selezionati in "", il progetto di Open Fiber mirato a incentivare lodel rame nell’infrastruttura di telecomunicazione.Open Fiber ha da tempo concluso a Brolo i lavori della nuova rete in, che oggi raggiunge circa 4.500 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, uffici pubblici e scuole. L’infrastruttura è realizzata con la(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.Si tratta di unper ladei territori che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Siciliana.Brolo figura nei primiper una serie di fattori. Su tutti: l’ampia copertura del territorio garantita dalla nuova rete in fibra ottica e la spiccata apertura all’innovazione digitale dimostrata dalla comunità. Il progetto “100% Fibra Vera” prevede in particolare la sinergia tra Comune e Open Fiber per ridurre al minimo idegli utenti, incentivando così il processo di migrazione dal rame. Attraverso unaindispensabile al pre-cablaggio finale delle unità immobiliari di Brolo, il Comune viene sgravato dal rilascio di istanze multiple con l’abbattimento delle tempistiche di ottenimento dei permessi."L’eliminazione del rame e la contestuale posa della fibra ottica rappresenta un tassello fondamentale della strategia di crescita e ammodernamento che abbiamo voluto dare con la nostra azione amministrativa. Potremo garantire – afferma, sindaco di Brolo – connessioni ultra veloci per scuole, uffici e altre strutture comunali, con un risparmio economico rilevante per i costi delle utenze. Ma questo intervento non è solo un miglioramento tecnico: la posa della fibra ottica è parte integrante della nostra visione di sviluppo a 360 gradi, che punta a rendere Brolo più moderna, efficiente e competitiva. L’innovazione tecnologica non è un obiettivo isolato, ma il motore che alimenta la qualità dei servizi pubblici e la vita quotidiana dei cittadini. Vogliamo una città connessa, capace di offrire soluzioni digitali semplici e accessibili, che rendano tutto più facile e immediato. Penso anche alle imprese che ormai operano nel settore del commercio on line, ma anche ai turisti che vengono a Brolo: dobbiamo fare il possibile per fornire loro la rete più performante possibile. Sono certo che da una rete internet super veloce ne beneficeranno tutti, imprese e cittadini"."Con questo progetto – dichiara, responsabile Affari istituzionali territoriali Open Fiber – Open Fiber intende offrire il proprio contributo al processo di spegnimento delle reti in rame, dimostrando quanto e come la diffusione della fibra ottica contribuisce allo sviluppo delle comunità, soprattutto quelle più distanti dai grandi centri e dalle aree metropolitane. Il processo di migrazione verso le reti in fibra ottica FTTH procede purtroppo a rilento: senza un impulso normativo specifico, l’effettivo spegnimento del rame si otterrebbe ben oltre i target di connettività Gigabit prefissati da Italia e UE, vanificando tutti gli sforzi e investimenti tecnologici che il Paese sta sostenendo per centrare gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica. Partiamo da Brolo proprio per mostrare che l’Italia è pronta alla rivoluzione digitale".Tutti gli utenti residenziali di Brolo avranno un’ulteriore: chi attiverà una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 30 giugno 2025, potrà infatti ricevere unda convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 agosto 2025.