Banca Mediolanum, Equita alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+7%) ilsu, big italiano del risparmio gestito, confermando la" sul titolo, dopo che la società ha comunicato un utile netto del quarto trimestre 2024 e un dividendo superiori alle attese.Gli analisti segnalano alcuni spunti dalla call: i) I margini sulle commissioni di gestione sono attesi in leggero calo; ii) è stato raggiunto l'obiettivo del 70% di conversione in gestito della promozione lanciata nel 1Q24, che aveva raccolto 2,2 miliardi di euro e si è conclusa a luglio 2024. Per quanto riguarda la promozione al 5% lanciata nell'autunno 2024 (con una raccolta di 1,9 miliardi di euro e scadenza a marzo), l'obiettivo è di convertire il 70% in prodotti gestiti nel 2025, rafforzando la visibilità sulla guidance di raccolta. Laha raccolto circa 400 milioni di euro ed è attesa raggiungere 1,5 miliardi di euro entro febbraio.Banca Mediolanum, sebbene non possa escluderlo categoricamente. Una posizione sull'offerta disusarà presa a tempo debito dal CdA con tutti i dati a disposizione.Equita ha: utile 2025-26 +2/+3% a 900-922 milioni di euro per maggiori commissioni di gestione (+4% in media) e performance (stima ora 54-59 milioni di euro sul FY25-26 da precedente 45-46 milioni di euro), in parte compensato da minor NII e costi leggermente più alti.