BPER: nel 2024 utile a 1,4 miliardi, raddoppia la cedola. Papa: "continua a crescere trimestre dopo trimestre"

BPER

(Teleborsa) -chiude il 2024 con unin crescita del 4,1% a 1,4 miliardi di euro, al netto di oltre 0,7 miliardi di imposte sul reddito. Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di un, pari al doppio rispetto a quello dell'esercizio 2023.Il Gruppo ha realizzatoin aumento del 4,1% a 5,43 miliardi, mentre il margine di interesse è salito del 3,9% a 3,37 miliardi. In rialzo del 4,5% lea 2,05 miliardi mentre il coefficiente patrimoniale Cet1 si è portato al 15,8%L’commenta: “Nel 2024 BPER ha, grazie alla buona tenuta del margine di interesse e agli ottimi risultati delle commissioni, in particolare nel risparmio gestito e nella bancassurance. Allo stesso tempo, abbiamo garantito un supporto concreto a famiglie e imprese con €17,4 miliardi di nuovi finanziamenti, mantenendo sempre una grande attenzione alla qualità del credito. Il nostro profilo patrimoniale si è ulteriormente rafforzato con una generazione organica di capitale pari a €1,7 miliardi. Siamo, perché attestano la nostra capacità di continuare a creare valore e costituiscono fondamentali ancora più solidi su cui far leva per la piena esecuzione del nostro Piano Industriale “B:Dynamic | Full Value 2027”, che ha l’obiettivo di liberare tutto il potenziale del Gruppo e di ripagare con costanza la fiducia di tutti i nostri stakeholders".