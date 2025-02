Iren, Dal Fabbro: reindustrializzazione via per rafforzare autonomia strategica e competitivà del Paese

Gruppo Iren

(Teleborsa) - "E’ necessario avviare un processo didel Paese per ottenere un vantaggio competitivo, che va a incrementare la produzione nazionale e ridurre le emissioni". Così, presidente del, nel corso dellaorganizzata a Roma dalla Scuola Politica "Vivere nella Comunità"."L’e ladei materiali sono pilastri importanti di questo percorso, considerando che ancora oggi l’Europa dipende al 100% dalla Cina per i materiali critici e l’80% del litio presente nei veicoli elettrici e delle batterie proviene da un solo Paese", ha aggiunto"In passato ilha spinto quasi unicamente sul fattore ambiente. Il compito che ha ora l’Europa è riuscire a promuovere politiche che sappiano coniugare lae ladelle imprese con la sostenibilità – ha proseguito Dal Fabbro –. È necessario tornare a parlare di più di rinnovabili e pianificare forti investimenti sulle reti e infrastrutture. Produrreoggi è molto più conveniente rispetto a tanti anni fa ma dobbiamo ancora lavorare sulle reti di trasmissioni e sullo storage. Solo così riusciamo a garantire un sistema energeticamente autonomo che sia veramente proficuo per le imprese"