Imprese: Confesercenti e Microsoft Italia insieme

(Teleborsa) -. Anche le associazioni di rappresentanza sono chiamate a innovarsi per essere sempre più efficaci nel supportare gli operatori economici, che necessitano di soluzioni efficienti e personalizzate.Per rispondere a questa sfida,Italia avviano una collaborazione strategica per rendere l’IA uno strumento concreto di crescita competitiva, ponendo particolare attenzione alle micro, piccole e medie attività del terziario, dal commercio al turismo, passando per i servizi. Attraverso un programma di formazione dedicato, Confesercenti esplorerà le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, rafforzando il proprio ruolo di rappresentanza e migliorando i servizi offerti alle aziende, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di trasformazione digitale sostenibile.Al centro di questa iniziativa - spiega la nota -il progetto di innovazione diffusa promosso da Confesercenti per integrare il proprio patrimonio di competenze con le opportunità della trasformazione digitale. L’obiettivo è rendere l’Intelligenza Artificiale accessibile anche alle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, grazie a strumenti digitali avanzati, assistenza personalizzata e occasioni di formazione. Il programma aiuterà le MPMI a sviluppare nuovi servizi e a migliorare la loro competitività, semplificando l’adozione di soluzioni innovative che fino a ieri sembravano riservate solo alle grandi imprese.il 10 e 11 febbraio, organizzato in collaborazione con Microsoft Italia e Var Group. Durante l’iniziativa, titolari di attività e professionisti potranno conoscere da vicino le applicazioni pratiche dell’IA e approfondire le prospettive future. Durante l’evento verrà presentato ufficialmente anche ConfesIA che, partendo dalla Campania, si estenderà su tutto il territorio nazionale.“La collaborazione tra Confesercenti e Microsoft rappresenta un passo fondamentale per il futuro delle micro, piccole e medie imprese italiane. Con l’intelligenza artificiale possiamo rendere più efficienti le attività del terziario, supportando gli imprenditori nell’affrontare le sfide del mercato con strumenti innovativi e accessibili. ConfesIA è il cuore di questo progetto: un’iniziativa che integra il nostro storico impegno nel supporto alle aziende con le straordinarie applicazioni del digitale. Il percorso che prende avvio da Napoli con il supporto di Microsoft Italia è un’occasione concreta per consolidare questa alleanza e fare dell’IA una leva strategica per la crescita del tessuto imprenditoriale. Perché questa trasformazione sia realmente inclusiva e diventi un’opportunità per l’intero sistema produttivo, però, è essenziale che lo Stato favorisca attivamente la diffusione dell’IA anche tra le micro, piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarieper investire in queste tecnologie come le realtà più strutturate”, commenta, Presidente nazionale di Confesercenti."Le opportunità di un uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale al servizio del Made in Italy sono senza precedenti: con le nostre iniziative di formazione vogliamo permettere a piccoli imprenditori, artigiani e singoli professionisti di capitalizzare sulla propria conoscenza e accelerare la crescita e l’innovazione delle realtà che sono il vero motore della nostra economia. Fondamentale è rendere l'intelligenza artificiale accessibile: grazie alla semplicità, alle garanzie di privacy e sicurezza, non ci saranno più barriere all'utilizzo degli strumenti di IA. Siamo entusiasti di aderire al programma ConfesIA mettendo a disposizione la nostra tecnologia, la nostra esperienza e un programma di formazione sviluppato ad hoc con Confesercenti dedicato a rendere l’AI accessibile a tutti. Con questa iniziativa, e il rilascio della piattaforma AI4SKILL, disponibile anche in italiano, possiamo aiutare davvero la creatività e il Made in Italy, semplificando l'adozione di soluzioni innovative che fino a ieri sembravano riservate solo alle grandi imprese”, ha commentatDirettore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.