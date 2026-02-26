Milano
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 12.20
Fiducia imprese Unione Europea in febbraio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
26 febbraio 2026 - 11.05
Unione Europea,
Fiducia imprese in febbraio pari a -7,5 punti
, in calo rispetto al precedente -6,8 punti (la previsione era -6,1 punti).
