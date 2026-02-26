Milano 12:04
47.213 +0,09%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 12:04
10.828 +0,20%
Francoforte 12:04
25.237 +0,24%

Fiducia imprese Unione Europea in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia imprese Unione Europea in febbraio
Unione Europea, Fiducia imprese in febbraio pari a -7,5 punti, in calo rispetto al precedente -6,8 punti (la previsione era -6,1 punti).
Condividi
```