Iveco, nuovi massimi storici dopo il balzo di venerdì su scorporo difesa

(Teleborsa) -, in scia all' annuncio della possibilità di scorporare la sua divisione nel settore difesa mentre per il 2025 ha previsto un moderato aumento dell'utile operativo,. Il gruppo, che produce veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, hada quando è quotata in modo indipendente in Borsa (spin-off a gennaio 2022 da), segnando 15,18 euro per azione nelle prime contrattazioni.Intanto, iniziano ad arrivare leche seguono il titolo: Oddo BHF ha promosso Iveco a "Outperform" con prezzo obiettivo alzato da 10,50 a 17 euro per azione;ha alzato il target da 11 a 13 euro per azione, confermando il giudizio "Hold";ha abbassato il rating a "Neutral".Dopo un quarto d'ora di contrattazioni,. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,93 e successiva a 15,86. Supporto a 14.