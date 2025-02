Tim partner istituzionale del 75° Festival di Sanremo

TIM

(Teleborsa) -conferma il suo legame con il mondo della musica e diventa Partner Istituzionale della. TIM, accompagnerà il pubblico nelle serate del Festival, creando speciali occasioni di connessione ed emozione che colorano le canzoni iconiche del passato, eseguite dall’orchestra di Sanremo con un arrangiamento dedicato. Un momento di grandeche coinvolgerà tutto il pubblico del teatro Ariston con i brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che, come TIM, hanno ‘connesso’ tutti gli italiani.Anche la ‘’ sarà presente a. Ildi TIM utilizzerà tool all'avanguardia e l’Intelligenza Artificiale per analizzare, in tempo reale, il sentiment dei social media, monitorando le interazioni del pubblico. I temi di maggior interesse saranno esaminati e raccontati nel corso della manifestazione. La ‘TIM AI Data Lab’ sarà all’interno dello store TIM in Via Matteotti, a due passi dal Teatro Ariston. Durante tutta la settimana verranno come ospitatati alcuni dei cantanti in gara che incontreranno in videochiamata i clienti vincitori del concorso ‘TIM ti regala Sanremo’ e grazie al laboratorio di TIM conosceranno il loro impatto sui social e la percezione del pubblico.Nellaverrà assegnato il ‘Premio TIM La Forza delle Connessioni’ all’artista più votato sull’App MyTIM e sui canali social del Gruppo. Il concorso, lanciato lo scorso 31 gennaio, permette di scegliere, fino al 15 febbraio, l’interprete preferito in gara e di vivere in prima persona le emozioni del Festival. Il riconoscimento verrà consegnato sabato sera da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.TIM è anche sponsor del ‘’, la grande festa che animerà la vigilia del Festival accogliendo talent della musica e dello spettacolo nel Forte Santa Tecla.Inoltre, da domani e durante il Festival, sarà on air ildedicato alla musica con la giovanissima e talentuosa. Con la sua inconfondibile voce la cantante dà vita a un racconto che coinvolge diverse persone e le immerge in un’emozionante esperienza musicale anche grazie alla potenza del 5G Ultra di TIM. La colonna sonora dello spot è l’iconico brano ‘Figli delle stelle’ di Alan Sorrenti, che con il suo ritmo dinamico, coinvolgente e senza tempo riflette perfettamente la nuova identità di TIM.