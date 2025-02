Dazi, von der Leyen: "Risposta ferma e proporzionata dalla UE"

(Teleborsa) -. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea,a seguito dell'annuncio di nuovi dazi del 25% sulle importazioni di acciaio ed alluminio anche dalla UE.della decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio", ha esordito la numero uno di Bruxelles, ricordando che "le tariffe sono"."Le tariffeimposte all’UE non rimarranno senza risposta:. - ha aggiunto von der leyen - L’UE agirà per salvaguardare i suoi interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre imprese e i nostri consumatori".Mettendo in atto quella che era solo una minaccia e confermando che non lascerà fuori la UE,l'imposizione dia partire dal prossimo. Dazi che quindi non scattano con immediatezza, come quelli imposti alla Cina, e che potrebbero condurre all'avvio di, come avvenuto con Messico e Canada."Siamo stati presi a pugni sia dagli amici che dai nemici.", ha affermato il Presidente USA, smantellando con i nuovi ordini esecutivi le esenzioni ed eccezioni disposte nel 2028 sull'acciaio ed aumentando le tariffe sull'alluminio dal 10% al 25%. Trump sta anche riflettendo an he se imporre tariffe sulle auto e sui prodotti farmaceutici.