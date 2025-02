Emirates potenzia i servizi per Roma con un terzo volo giornaliero

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il ripristino del, a partire dal primo giugno, potenziando le proprie operazioni a Roma Fiumicino. Questo servizio aggiuntivo incrementerà la disponibilità dei posti, conrispondendo alla crescente domanda di viaggio e offrendo maggiore flessibilità ai passeggeri nella pianificazione dei loro viaggi.Operato da un aeromobile Boeing 777-300ER, il volo EK099 di Emirates partirà da Dubai alle ore 03:30, con arrivo a Roma alle ore 07:40. Il volo di ritorno EK100 di Emirates partirà da Roma alle 11.30 e arriverà a Dubai alle 19.20 (tutti gli orari sono locali). I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, sull'app di Emirates o tramite le agenzie di viaggio.Il volo aggiuntivo è stato programmato strategicamente per offrire ai viaggiatori una migliore connessione con le mete più popolari del network di Emirates, tra cui Melbourne, Sydney, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Mumbai, Karachi e altre destinazioni chiave in Asia e nell'Oceano Indiano.Il terzo volo giornaliero Dubai-Roma di Emirates. In tutte le classi i passeggeri potranno usufruire del pluripremiato servizio di Emirates, dei prodotti leader del settore, sia in volo che a terra, nonché potranno godere di un'esperienza culinaria d'eccezione. Dalli gustosissimi frutti di mare agli squisiti primi piatti, come la fregola sarda con il sugo di pomodoro, fino al classico affogato al caffè, ogni piatto è preparato con ingredienti di alta qualità e ispirato alla migliore tradizione culinaria italiana.In parallelo, ice, il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, offrirà più di 6.500 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, tra cui famosi film e documentari italiani, nonché film e spettacoli televisivi di Hollywood con sottotitoli in italiano e molto altro ancora.Emirates serve l'Italia da oltre trent’anni, da quando ha lanciato i servizi per Roma nel 1992. Oggi la compagnia aerea opera anche su Milano, Venezia e Bologna. Attualmente Emiratescon un mix di Boeing 777 e Airbus A380, oltre a un collegamento no-stop tra Milano e New York JFK operato con Airbus A380. Emirates si appresta inoltre ad accogliere il suo ultimo Airbus A350 sui voli per Bologna nei prossimi mesi.Oltre ad essere un punto di riferimento nei cieli, Emirates è profondamente radicata nel cuore dello sport italiano. Dal sostegno all'AC Milan (attivo dal 2007) ai prestigiosi tornei come gli Internazionali BNL d'Italia e le Nitto ATP Finals, la compagnia aerea dimostra il suo impegno nel connettere le persone e promuovere lo sport a livello globale.