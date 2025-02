Fed, Powell: non dobbiamo avere fretta, economia è complessivamente forte

(Teleborsa) - "negli ultimi due anni. Le condizioni del mercato del lavoro si sono raffreddate rispetto al loro precedente stato surriscaldato e rimangono solide. L'inflazione si è avvicinata molto al nostro obiettivo a lungo termine del 2%, sebbene rimanga in qualche modo elevata. Siamo attenti ai rischi su entrambi i lati del nostro mandato". Lo ha affermato, nel discorso introduttivo dell'audizione semestrale presso il Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs del Senato statunitense."Con la nostra posizione politica ora significativamente meno restrittiva di quanto non fosse in passato e l'economia che rimane forte,- ha spiegato - Sappiamo che ridurre la restrizione politica troppo rapidamente o troppo potrebbe ostacolare i progressi sull'inflazione. Allo stesso tempo, ridurre la restrizione politica troppo lentamente o troppo poco potrebbe indebolire indebitamente l'attività economica e l'occupazione. Nel considerare l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti all'intervallo target per il tasso dei fondi federali, il FOMC valuterà i dati in arrivo, le prospettive in evoluzione e l'equilibrio dei rischi"."Con l'evoluzione dell'economia, modificheremo la nostra posizione politica in un modo che promuova al meglio i nostri obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi - ha detto Powell - Se l'economia rimane forte e l'inflazione non continua a muoversi in modo sostenibile verso il 2 percento,. Se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi inaspettatamente o l'inflazione dovesse scendere più rapidamente del previsto, possiamo allentare la politica di conseguenza. Siamo attenti ai rischi per entrambe le parti del nostro doppio mandato e la politica è ben posizionata per affrontare i rischi e le incertezze che affrontiamo".