Intred, nel 2024 crescono fatturato e valore della produzione

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha registrato nel 2024 un fatturato di oltre, in crescita del 10,3% rispetto al periodo d’esercizio precedente, mentre il valore della produzione è stato pari a, in crescita del 10,6%."Il 2024 è stato un anno fondamentale per Intred, segnato dalla crescita e dal consolidamento della nostra posizione sul mercato. L'espansione della rete, che ora supera i 13.500 km, ha permesso di rispondere in modo ancora più efficace alla crescente domanda di connessioni in Banda Ultra Larga, grazie anche ai Bandi Scuole, che hanno giocato un ruolo decisivo nel potenziare la nostra copertura in Lombardia, raggiungendo ogni comune con almeno una scuola - ha commentato, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred -. L’integrazione di Connecting Italia ha ulteriormente rafforzato la nostra offerta, mentre l'aumento delle attivazioni, con particolare focus sulla provincia di Milano, evidenzia la solidità del nostro modello di business. Con oltre 4.400 scuole connesse, il nostro contributo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione è sempre più significativo, a conferma della centralità dei nostri investimenti strategici".Intred ha spiegato che l’incremento del fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in, pari a 33,9 milioni, in aumento del 11,5% rispetto al periodo di esercizio precedente. I servizi con canoni ricorrenti, core business dell’azienda, che rappresentano l’88,5% del fatturato, sono pari a 48,9 milioni con una crescita del 13,1%.In, le crescite più significative si registrano nelle province di Milano, Brescia, Monza, Mantova, Pavia e Varese. In particolare, la provincia di Milano ha visto una crescita molto rilevante, registrando un incremento sul fatturato del 26% rispetto al 2023(pari a €1,58 milioni). Grazie ai Bandi Scuole, Intred sta sostenendo energicamente l’espansione delle vendite in tutte le province della Lombardia, con un focus particolare sul settore della PA locale e sul settore Professionale. Inoltre, l'infrastruttura in fibra ottica di proprietà, che ha visto una crescita del 14,6%, è ormai in grado di raggiungere ogni comune lombardo con almeno una scuola, garantendo una capillarità eccezionale all’interno dell’intera regione. La rete è passata dagli oltre 11.700 km di fine 2023 a oltre 13.500 km nel 2024.In merito alla, la crescita maggiore deriva dalle vendite nel settore Professionale, pari a 30,6 milioni con un aumento del 16,1%. Molto positivo anche il risultato delle vendite del settore Residenziale, che cresce del 4,6% a 9,6 milioni, del settore Wholesale che ha registrato un incremento del 9,1% a 4,2 milioni, e della Pubblica Amministrazione che aumenta del 1,2% a 10,7 milioni.Il “” sul fatturato si mantiene su ottimi livelli ed è pari al 4,7%, a conferma dell’elevato livello di fidelizzazione della clientela nei confronti della società. Relativamente ai Bandi Scuole, sono state attivate oltre 4.400 scuole su un totale di circa 5.000, per un fatturato complessivo pari a 8,8 milioni nel 2024.A settembre 2024, la Società ha presentato ilalla comunità finanziaria italiana e internazionale, puntando su investimenti in innovazione. Tra le iniziative chiave, figura la realizzazione di un nuovo Data Center a Brescia: un progetto che non solo offre opportunità di crescita per la città, ma rappresenta un passo determinante verso una connettività avanzata e una gestione dei dati più efficiente.