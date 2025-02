Kering, crolla l'utile nel 2024. Male Gucci

Kering

(Teleborsa) -, multinazionale del lusso con sede a Parigi che controlla tra gli altri anche i marchi Gucci e Saint Laurent, ha registrato nel 2024 ricavi per, in calo del 12 % rispetto all'anno precedente. Crolla invece l'a poco più di 1,1 miliardi di euro, il 62% in meno rispetto a quanto registrato nel 2023. Disattese le aspettative degliche avevano indicato ricavi in calo dell'11,6% a 17,01 e un un utile netto di 1,31 miliardi.In flessione anche l'(-29%) a 4,66 miliardi.In forte calo le vendite soprattutto sul(-23%) specialmente in. Male il marchioche perde il 21% dei ricavi e chiude l'anno con 7,65 miliardi."In un anno difficile, abbiamo accelerato la trasformazione di diverse delle nostre maison e agito con determinazione per rafforzare la solidità e il desiderio dei nostri brand nel lungo termine", ha commentato il presidente e amministratore delegato di Kering,. "In tutto il Gruppo e in Gucci innanzitutto, abbiamo preso decisioni cruciali per aumentare l'impatto delle nostre comunicazioni, affinare la nostra strategie di prodotto e aumentare la qualità della nostra distribuzione, il tutto nel rispetto delche contraddistingue i nostri marchi - ha aggiunto -. Abbiamo messo in sicurezza la nostra organizzazione, effettuatochiave, accelerato l'esecuzione e intensificato l’efficienza delle nostre operazioni. I nostri sforzi devono rimanere sostenuti e ne siamo fiduciosi. Abbiamo portato Kering a un punto di stabilizzazione, dal quale riprenderemo gradualmente la nostra traiettoria di crescita".Nonostante i numeri presentati del 2024 il titolo corre a Parigi dove ha aperto consuperiori al 5%.