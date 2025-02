Salario minimo, Calderone: "Chi lo sposa rinuncia a proprio ruolo"

(Teleborsa) - "Guardare ai contratti significa fare una scelta di campo. Il valore è dare dignità agli accordi, al mandato di rappresentanza attraverso contratti collettivi che facciano la differenza. La Cisl è un'eccezione nel momento in cui qualcuno ha fatto una scelta inversa, sposando il salario minimo per legge". Lo ha detto la, intervenendo all'assemblea dei quadri e delegati della Cisl e sottolineando che sposare il salario minimo per legge "vuol dire accettare di vedere derubricato il proprio ruolo a una norma che risolve il problema fino a un certo punto". Calderone ha aggiunto che "è importante promovere la contrattazione di qualità e di prossimità"."Viviamo in una stagione complessa" e "siamo consapevoli di giocare partite importanti e doverci confrontare con grandi trasformazioni in atto – ha detto–. Dobbiamo guardare il futuro con gli occhiali giusti la partecipazione diventerà presto legge dello Stato, attuando l'articolo 46 della Costituzione. C'è necessità di far diventare norma questo processo".