Shopify, ricavi in aumento a 8,9 miliardi di dollari nel 2024

Shopify

(Teleborsa) -, società tecnologica canadese che sviluppa e commercializza l'omonima piattaforma di e-commerce, ha chiuso ilcon un(GMV, una metrica chiave che rappresenta il valore totale degli ordini facilitati tramite Shopify) pari a 292,3 miliardi di dollari (vs 235,9 miliardi di dollari nel 2023),pari a 8,88 miliardi di dollari (vs 7,06 miliardi di dollari l'anno prima) e undi 1,08 miliardi di dollari (vs -1,42 miliardi di dollari un anno fa)."Il 2024 è statoper Shopify. Abbiamo colto ogni opportunità per alimentare la nostra crescita e i risultati trimestre dopo trimestre si sono visti - ha affermatodi Shopify - Entrando nel 2025, ci impegniamo a rendere l'imprenditorialità più comune e ad affermare ulteriormente Shopify come piattaforma commerciale di riferimento per aziende di tutte le dimensioni".Shopifynel primo trimestre, riconoscendo che il primo trimestre è costantemente il trimestre con il GMV più basso stagionalmente. In questo contesto, per il primo trimestre del 2025 prevede che: i ricavi cresceranno a un tasso percentuale del 25% su base annua; l'utile lordo crescerà a un tasso percentuale del 25% su base annua.