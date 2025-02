Unicredit, Orcel: siamo oltre il 5% in Generali, ma resta quota finanziaria

Generali

(Teleborsa) - "Stiamo per annunciare che la nostra partecipazione complessiva in, incluse le posizioni che deteniamo per conto dei nostri clienti, ha superato la soglia del 5%". Lo ha detto il CEO di, nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2024 del gruppo bancario di Piazza Gae Aulenti."Questo non cambia la nostra posizione sulla quota, che resta di natura finanziaria e non comporta alcun interesse per l'acquisizione della società", ha chiarito Orcel.